Budget-smartphone Poco M4 Internationaal Aangekondigd

Poco heeft een minder krachtige versie van de Poco M4 Pro aangekondigd voor de internationale markt. De reguliere Poco M4 beschikt onder andere over een 6,58-inch 90Hz LCD-scherm, een 5000 mAh accu en een dubbele rear-camera.

Poco heeft de Poco M4 in april al in India aangekondigd, maar nu heeft de fabrikant een internationale aankondiging gedaan. In India kost de smartphone omgerekend zo’n 160 euro, maar in Europa verschijnt de Poco M4 waarschijnlijk op de markt voor 219 euro.

De Poco M4 is geen krachtpatser. Zo heeft de smartphone een 6,58-inch LCD-scherm met een 90 Hz ververssnelheid, een MediaTek Dimensity 700-chipset (5G) processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen. De dubbele rear-camera heeft een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Aan de voorkant zit een 5MP selfie-camera.

We kunnen niet echt aanraden om de Poco M4 te kopen wanneer deze in Nederland verkrijgbaar is, want de Poco M4 Pro met 50MP hoofdcamera is inmiddels al verkrijgbaar voor minder dan 200 euro. Dit lijkt ons een veel betere keuze.

