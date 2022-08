Duurzaamheidstest OnePlus 10T: Breekt Net Zo Makkelijk Als Zijn Voorganger

YouTuber JerryRigEverything heeft de nieuwste smartphone van OnePlus stevig onder handen genomen in een nieuwe duurzaamheidstest. In de onderstaande video zien we de bekende krastest, vuurtest en buigtest. Net als de OnePlus 10 Pro overleefd de OnePlus 10T de buigtest niet.

In een duurzaamheidstest test de YouTuber JerryRigEverything onder andere hoe krasbestendig het scherm is en of deze tegen hitte kan. Hier is bij de OnePlus 10T weinig op aan te merken, maar bij de buigtest gaat het mis. Wanneer de YouTuber de smartphone met twee handen vasthoudt en kracht begint te zetten barst de behuizing bij het camera-eiland. Vervolgens kan hij de OnePlus 10T met gemak helemaal buigen.

Het eenvoudig buigen van de OnePlus 10T lijkt het gevolg van een structureel probleem in het ontwerp. De OnePlus 10 Pro boog bij dezelfde buigtest namelijk ook erg eenvoudig, terwijl de behuizing van de smartphones uit sterke materialen bestaat. Het is echter opvallend dat OnePlus dit zwakke punt niet heeft aangepakt bij de OnePlus 10T. De overige testen doorstaat de smartphone gelukkig wel.

via [androidplanet]