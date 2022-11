“Introductie Samsung Galaxy S23 In Eerste Week Van Februari”

Als we de laatste berichten mogen geloven moeten we nog zo’n twee maanden wachten op de officiële introductie van de Galaxy S23-serie. Samsung zou zijn Galaxy Unpacked-evenement namelijk in de eerste week van februari hebben ingepland.

Tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-event krijgen we waarschijnlijk drie smartphones voor in de Samsung Galaxy S23-serie te zien. De presentatie zal begin februari plaatsvinden, wat dus voor het Mobile World Congress in Barcelona is, dat eind februari wordt gehouden. Dit schrijft een site bron op basis van bronnen dichtbij Samsung.

Volgens eerdere geruchten beschikken de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra allemaal over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Ook het Europese model zou deze processor gebruiken. In vorige modellen gebruikte Samsung voor de Europese modellen nog een eigen Exynos-chipset.

Nu de officiële introductie van de Galaxy S23-serie dichterbij komt verwachten we dat de komende weken meer specificaties van de vlaggenschip-smartphones zullen uitlekken. We houden jullie op de hoogte.

via [droidapp]