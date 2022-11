“Huawei Gaat Europese Markt Grotendeels Verlaten”

De Chinese fabrikant Huawei zou van plan zijn om uit een groot deel van de Europese markt te vertrekken, aldus Politico. Het imago van Huawei in het Westen is zo slecht dat het niet meer de moeite waard is om zich te richten op deze markt.

Politico heeft met ruim twintig huidige en voormalige werknemers van Huawei gesproken en kwam tot de conclusie dat Huawei van plan is om zich grotendeels uit Europa te trekken. Naast Amerika zien ook veel Europese landen Huawei als een veiligheidsrisico. Het aantal landen en mensen dat aan Huawei twijfelt neemt alleen maar toe, aldus de directeur Huawei.

Huawei blijft voorlopig nog wel actief in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Spanje en Hongarije, omdat het bedrijf daar nog wel enigszins succesvol is. Daarnaast geeft een van de werknemers aan dat Huawei niet meer het doel heeft om een wereldspeler te zijn, maar zich inplaats daarvan op lange termijn weer volledig zal gaan richten op thuisland China.

via [hardware.info]