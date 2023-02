Specificaties Van Android Go-smartphone Redmi A2 Uitgelekt

Xiaomi zal volgens de laatste berichten binnenkort een nieuwe Android Go-smartphone introduceren. Het gaat om de Redmi A2, die volgens de geruchten voor minder dan 100 euro op de markt zal verschijnen. Beelden en specificaties van de Redmi A2 zijn al uitgelekt.

De doorgaans goedgeïnformeerde website WinFuture heeft beelden en specificaties van de Redmi A2 gedeeld. Volgens de bron krijgt de smartphone in Duitsland een adviesprijs mee van 96,99 euro. De kans is redelijk groot dat de Redmi A2 ook naar Nederland komt, want de Redmi A1 verscheen ook in ons land op de markt.

De Redmi A2 zou zijn uitgerust met een MediaTek Helio G36-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu die je met 10W kunt opladen via een ouderwetse micro-usb-poort, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 8MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Het scherm is 6,52-inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Een vingerafdrukscanner en 5G-ondersteuning ontbreken. Wel heeft de Redmi A2 een koptelefoonaansluiting. De smartphone draait uit de doos op Android 13 (Go).

via [androidplanet]