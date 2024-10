Specificaties Van Oppo Find X8 Uitgelekt

Oppo zal de Find X8 naar verwachting later deze maand officieel introduceren, maar vrijwel alle specificaties van de high-end smartphone zijn nu al uitgelekt. De smartphone krijgt volgens de geruchten onder andere een zeer dunne behuizing en een grote accu.

De specificaties zijn gedeeld door de bron Anvin. Volgens Anvin zal Oppo de Find X8-serie op 21 oktober officieel introduceren. Hij heeft naast de introductiedatum ook een aantal specificaties gedeeld van de reguliere Oppo Find X8. Dit is het instapmodel van de Find X8-serie.

Als we de geruchten mogelijk geloven beschikt de Oppo Find X8 over een plat 6,5-inch OLED-scherm met een 1.5K-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Ondanks dat de waterdichte behuizing slechts 7mm dik zou zijn, beschikt de smartphone over een grote 5700 mAh accu. Deze accu heeft ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden.

De Find X8 beschikt verder over een krachtige MediaTek Dimensity 9400-processor en een driedubbele rear-camera met drie 50MP lenzen, inclusief een periscopische telelens met 3x optische zoom. Aan de zijkant van de smartphone vinden we nog een alert slider waarmee je eenvoudig het geluidsprofiel kunt wijzigen.

De officiële introductie van de Oppo Find X8-serie zal op 21 oktober plaatsvinden, maar het is nog onduidelijk of en wanneer de serie naar Nederland komt. Oppo bracht de vorige paar high-end smartphones niet in Nederland op de markt, maar de fabrikant heeft laten weten dat bedrijf van plan is om zijn vlaggenschip-smartphones weer naar Europa te brengen.

