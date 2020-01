Jabra Introduceert Twee Nieuwe Headsets Op CES 2020

Jabra heeft twee nieuwe headsets aangekondigd. De Jabra Elite 45h is een on-ear headset met een accuduur van 40 uur. De Jabra Elite Active 75t bestaat uit twee volledig draadloze oordopjes die vrijwel gelijk zijn aan de eerder uitgebrachte Jabra Elite 75t.

De Jabra Elite 45h is een on-ear headset met een grote accu. Hierdoor kun je 40 uur lang muziek afspelen voordat de headset weer aan de lader moet. Een kwartier aan de lader is goed voor 8 uur luisterplezier. Intern vinden we 40mm-drivers en twee microfoons die tijdens het telefoneren achtergrondgeluiden blokkeren en daarnaast gebruikt kunnen worden voor spraakassistenten zoals Google Assistent, Siri en Alexa. De Elite 45h weegt 170 gram en krijgt een adviesprijs mee van 99 dollar.

De Jabra Elite Active 75t bestaat uit twee volledig draadloze oordopjes. De Elite Active 75t is vrijwel identiek aan de Elite 75t, met dezelfde accuduur van 7,5 uur en charging-case voor een extra 28 uur. Nieuw is een speciale coating die de oordopjes water- en stofdicht maakt. De Elite Active 75t heeft hierdoor een ip57-rating gekregen. Ook hebben de oordopjes betere geluidsisolatie gekregen. De oordopjes verschijnen in maart op de markt voor een adviesprijs van 199 dollar. In Europa kost de Jabra Elite Active 75t waarschijnlijk iets meer dan 210 euro.

via [tweakers]