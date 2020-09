Review Jabra Elite 75t en Active 75t: Premium True Wireless Oordopjes

De meeste nieuwe smartphones beschikken niet meer over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, waardoor je genoodzaakt bent om een Bluetooth-headset te gebruiken als je muziek wilt luisteren. Gelukkig is er tegenwoordig een ruime keuze uit zogeheten ‘true wireless’ oordopjes. Dit zijn headsets die bestaan uit twee losse oordopjes zonder dat daar een kabel tussen zit. Vandaag kijken wij naar de Jabra Elite 75t en de Jabra Elite Active 75t, twee premium ‘true wireless’ oordopjes.

Inhoud

In deze review kijken we naar twee verschillende producten, maar de inhoud van beide producten is hetzelfde. Jabra weet opnieuw een leuke ‘unboxing experience’ te leveren door het product goed te presenteren in een zeer degelijke verpakking. We schuiven eerst de gele doos uit een hoes, waarna we vervolgens de grijze verpakking als een soort lade uit de gele doos trekken.

Bovenop de grijze lade zien we een welkomstflyer met uitleg over het product en een uitsparing voor de oordopjes. Na het verwijderen van de flyer vinden we naast de linker en rechter oortjes een oplaadcase, een usb-c kabel, vier extra eartips en een kleine handleiding.

Eerst indruk en uiterlijk

De Jabra Elite Active 75t is de opvolger van de Active 65t die wij in het verleden al eens hebben getest. Meteen valt op dat Jabra een aantal punten heeft aangepakt. Zo heeft de oplaadcase een ander ontwerp gekregen die nu gebruik maakt van magneetjes. De voorganger maakt nog gebruik van een kliksysteem wat minder prettig werkt. Ook zien we dat de oordopjes een ander design hebben gekregen. Door dit nieuwe design passen de oordopjes nog beter in je oor.

Zowel de oplaadcase als de oordopjes van de Elite Active 75t zijn voorzien van een rubberen coating die het geheel een wat meer premium uitstraling geeft. Ook zorgt de textuur van deze laag voor een prettige grip die geen vingerafdrukken achter laat. Deze rubberen coating ontbreekt op de reguliere Elite 75t.

Ook valt op dat Jabra nu is overgestapt op USB-C om de oplaadcase mee op te laden. Naast deze USB-C aansluiting zit een klein led-lampje die aangeeft wanneer de accu weer vol is en wanneer het dekseltje van de oplaadcase openstaat. Als we de oplaadcase van de Elite Active 75t omdraaien zien we een icoontje die aangeeft dat de Active 75t ondersteuning heeft voor draadloos opladen. Je kunt de oplaadcase dus op een Qi-lader zetten waarna de oplaadcase automatisch begint met opladen. Deze functie ontbreekt bij de reguliere Elite 75t.

De oordopjes hebben een sportief uiterlijk met verschillende tinten blauw (active 75t) of grijs/zwart (75t). De oordopjes zijn overigens in verschillende andere kleuren verkrijgbaar. Dankzij het kleine formaat steken de oordopjes bijna niet uit je oor. Het kleine formaat in combinatie met de perfecte pasvorm zorgt ervoor dat je zelfverzekerd kunt rondrennen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over loskomende oordopjes.

Op beide oordopjes van de Jabra Elite Active 75t zit een drukknop. In tegenstelling tot veel concurrenten heeft Jabra dus niet gekozen voor een aanraakgevoelige behuizing. Mensen met gevoelige oren zien mogelijk liever oordopjes met touch-bediening, maar gelukkig zijn de drukknopjes van de Elite Active 75t erg gevoelig en hoef je slechts heel zacht te drukken. Ook kan een fysieke knop juist voordelen met zich meebrengen ten opzichte van touch-bediening. Touch-bediening werkt bijvoorbeeld niet met handschoenen aan, wat dus een minpunt kan zijn in de winter. Ook voel je bij fysieke knoppen duidelijk wanneer je de knop indrukt.

Draagcomfort en geluidskwaliteit

Als het op true wireless oordopjes aankomt zijn vooral de geluidskwaliteit en de draagcomfort belangrijk. De draagcomfort is bij dergelijke headsets extra belangrijk, omdat niet passende oordopjes steeds uit je oor kunnen vallen. Dit is niet alleen irritant, maar de oordopjes kunnen op die manier ook snel beschadigen of je kunt ze zelfs kwijtraken wanneer je bijvoorbeeld op je fiets zit.

Jabra heeft de Elite 75t-serie daarom een uniek en compact ontwerp gegeven, die ervoor zorgt dat de oordopjes diep in je oorkanaal zitten en rusten op de binnenkant van je oorschelp. De oordopjes steken bijna niet uit je oor. Tijdens het testen heb ik geen enkele keer het gevoel gehad dat de oordopjes loskomen, ook niet wanneer ik mijn hoofd schud of op en neer spring. Tegelijkertijd zitten de oordopjes comfortabel in mijn oor, ondanks dat ik relatief kleine oren heb. Als ik de Elite 75t een tijdje in gebruik heb vergeet ik soms dat ik de oordopjes nog in heb.

Tip: Test de verschillende meegeleverde eartips om te kijken welke het beste bij jouw oren passen. Ik gebruikte in het begin de standaard medium eartips en vond de Elite 75t toen al erg comfortabel zitten. Echter probeerde ik later de kleinere eartips die het draagcomfort nog een stuk aangenamer maakten, vooral wanneer ik de oordopjes lang gebruik of op mijn zij lig.

De bediening van de Jabra Elite 75t is zeer eenvoudig en heb je snel onder de knie. Om de pairing mode te activeren hou je het knopje op het linker en rechter oortje 3 seconden tegelijk ingedrukt. Het verbinden met een apparaat werkte tijdens onze test altijd snel en zonder problemen.

Met een enkele druk op het rechter oordopjes kun je muziek afspelen en pauzeren of een oproep opnemen. Met een dubbele klik kun je de spraakassistent activeren en door drie keer te klikken kun je een gesprek in de wacht zetten. Het volume verhogen doe je door de knop ingedrukt te houden.

Met het linker oordopje kun je met twee of drie keer klikken naar het volgende of vorige nummer gaan. Door de knop in te houden verlaag je het volume. Met een enkele druk op de knop activeer je de HearThrough-functie. Wanneer je deze functie inschakelt kun je de omgevingsgeluiden horen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer iemand tegen je begint te praten of wanneer je aan het verkeer deelneemt. Je kunt via de Jabra Sound+ app het volume van de HearThrough-functie verhogen of verlagen. Ik gebruik HearThrough regelmatig en ben dan ook een grote fan van deze functie.

Een andere leuke feature is het automatisch pauzeren van de muziek wanneer je de oordopjes uit doet. Zodra je de oordopjes weer in doet gaat de muziek of video verder met afspelen. Op deze manier mis je nooit een seconden van je favoriete nummer of film. Tijdens onze test werkte deze functie vlekkeloos.

Het is overigens mogelijk om slechts één oordopje te gebruiken als je dit wilt, maar dit werkt alleen met het rechter oordopje. De Elite 75t maakt namelijk gebruik van het zogeheten “master/slave” systeem, waarbij één oordopje verbinding maakt met bijvoorbeeld je smartphone waarna dit oordopje het signaal vervolgens doorstuurt naar het tweede oordopje. Hierdoor heeft het linker oordopje altijd het rechter oordopje nodig om audiosignalen te ontvangen. Sommige nieuwe true wireless headsets maken inmiddels gebruik van een zogeheten “single point connection“. Hierbij hebben beide oordopjes een individuele verbinding tussen het oordopje en het apparaat, waardoor het niet uit maakt welk oordopje je wel of niet in hebt.

Het volume van de Jabra Elite 75t kan zeer hoog. Zo hoog zelfs dat ik het volume zelden hoger zet dan 50%. Hou je van luide muziek dan zit je bij de Elite 75t dus goed. Zelfs op 100% volume, wat de meeste mensen waarschijnlijk nooit zullen doen, blijft de muziek zuiver.

Ook over de bass van de Jabra Elite 75t zijn we zeer te spreken. De oordopjes klinken uitstekend wanneer je luistert naar nummers met veel bass. De bass is flink aanwezig, maar wel goed afgesteld op de midden en hoge tonen. De Jabra Elite 75t levert waarschijnlijk de beste bass van alle true wireless oordopjes in deze prijsklasse. Mocht je toch minder of zelfs meer bass willen horen, dan kun je dit wijzigen met de “equalizer” in de Jabra Sound+ app. Weet je niet zo goed wat je moet veranderen in de equalizer dan kun je simpelweg een preset selecteren.

Verschil Jabra Elite 75t en Active 75t

In deze review hebben we gesproken over twee verschillende uitvoeringen van de Jabra Elite 75t. De reguliere Elite 75t verscheen op de markt voor 179,99 euro, maar is inmiddels bij Coolblue verkrijgbaar voor 156,99 euro. De Elite Active 75t heeft een adviesprijs meegekregen van 199,99 en is bij Coolblue te koop voor 193 euro.

De twee headsets komen grotendeels met elkaar overeen. Zo is de audiokwaliteit gelijk, hebben de oordopjes dezelfde pasvorm en kun je gebruikmaken van dezelfde functies. Toch zijn er drie verschillen tussen de twee headsets.

Ten eerste heeft de Elite Active 75t een rubberen coating gekregen die zorgt voor een betere grip en tegelijkertijd minder makkelijk vlekken achterlaat. Ook geeft deze coating het geheel net even een meer premium look. Het tweede verschil is de ondersteuning voor Qi draadloos opladen, dat alleen met de Active 75t mogelijk is. Hierdoor kun je het doosje gewoon op een Qi-oplader zetten om de accu op te laden. Jabra heeft inmiddels echter ook een “WLC edition” van de Elite 75t op de markt gebracht. De Jabra Elite 75t WLC heeft wel ondersteuning voor draadloos opladen.

De derde toevoeging is de waterdichte behuizing. De reguliere Elite 75t is dankzij de IP55-classificatie al bestand tegen zweet en lichte regen, maar de behuizing van de Elite Active 75t heeft een IP57-classificatie gekregen, die de oordopjes volledig waterdicht maakt. Zo kun je de Active 75t zonder problemen een half uur lang op 1.5 meter diepte onder water houden.

Persoonlijk zou ik een paar tientjes extra betalen voor de Jabra Elite Active 75t, maar voor de audiokwaliteit, de accuduur, de pasvorm of de functies van de headset hoef je het niet te doen.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

Na het lezen van de review ben je vast al tot de conclusie gekomen dat wij zeer te spreken zijn over de Jabra Elite 75t en de Elite Active 75t. De bouwkwaliteit is uitstekend en de behuizing is waterdicht, het design zorgt voor een perfecte pasvorm, de audio is zuiver met veel bass en de accu gaat lang mee. Ook de features zoals HearThrough, het automatisch pauzeren van muziek wanneer je de oordopjes uit doet of de bijbehorende Sound+ app zijn handig en werken goed.

Touch-bediening ontbreekt, maar de drukknopjes zijn gevoelig en je kunt vrijwel alles via deze knoppen bedienen. Daarnaast zijn fysieke knoppen ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld handschoenen aan hebt. Wel maakt de Jabra Elite 75t nog gebruik van een “master/slave” systeem, waardoor het niet mogelijk is om alleen het linker oortje te dragen. Alleen het rechter oortje dragen is wel mogelijk.

De Elite 75t en Elite Active 75t zijn niet de goedkoopste oordopjes, maar voor een true wireless headset van deze kwaliteit kom je al snel in deze prijscategorie terecht. Sterker nog, de meeste oordopjes die kunnen concurreren met de Elite 75t-serie zijn nog weer een stukje duurder. De Jabra Elite Active 75t is nu mijn nieuwe favoriete headset die ik dagelijks gebruik, met de reguliere Elite 75t als back-up.

Voordelen

– Mooi design en zit comfortabel in het oor

– Indrukwekkende audiokwaliteit met stevige bass

– Waterdichte behuizing

– Lange accuduur (28 uur met case)

– HearThrough functie

– Jabra Sound+ geeft je de controle over je audio wensen

– Volume kan erg hoog zonder kwaliteitsverlies

– Compact, zowel de oordopjes als de oplaadcase

Nadelen

– “master/slave” systeem. Individuele (linker) oordopje niet mogelijk