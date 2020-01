Mirage Smart Speaker Heeft 8-inch Flexibel Touchscreen

De fabrikant Royole zal tijdens CES 2020 verschillende nieuwe producten presenteren, waaronder een opvallende speaker. De Mirage Smart Speaker is een cilindervormige speaker met aan de buitenkant een 8-inch flexibel AMOLED-scherm.

Het scherm aan de buitenkant van de Mirage Smart Speaker zal worden gebruikt om elegante beelden te tonen en eenvoudige aanraakbediening mogelijk te maken. De speaker is ook voorzien van een 5MP camera met een fysieke schakelaar en twee microfoons. Dit geeft je toegang tot de volledige functionaliteiten van de spraakassistent Amazon Alexa.

Met de speaker belooft Royole goede kwaliteit geluid te leveren die in 360 graden te beluisteren is. De Mirage Smart Speaker verschijnt in het tweede kwartaal op de markt met een forse adviesprijs van $899 (£799).