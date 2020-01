Leren Smartphone Accessoires Voor Weinig Geld

Vrijwel iedereen beschikt tegenwoordig over een smartphone en bijna elke smartphone-gebruiker schaft voor zijn toestel één of meerdere accessoires aan. Het is dan ook niet gek dat de markt voor accessoires enorm groot is en dat je door het grote aanbod soms niet meer weet waar je leuke accessoires voor een eerlijke prijs kunt bestellen. In dit artikel kijken we specifiek naar leren accessoires die je kunt bestellen bij Hoesjes-outlet.nl.

Hoesjes zijn er in alle vormen en maten, maar ook in verschillende materialen. Veel hoesjes bestaan uit hard of zacht plastic, maar ook metalen, stoffen en leren hoesjes zijn enorm in trek. Met name leren hoesjes, die dankzij het flexibele materiaal meer mogelijkheden biedt, zijn aantrekkelijk. Ze zien er niet alleen chiquer uit, maar beschikken vaak ook over extra vakjes voor je bankpas en je rijbewijs of een klepje die ook gelijk je smartphonescherm bedekt wanneer je je toestel tijdelijk niet gebruikt.

Neem bijvoorbeeld de “CaseMe Vintage” voor de Samsung Galaxy A40. Dit hoesje bestaat uit twee onderdelen. Het is namelijk een portemonnee en een smartphonecase in één. Het hoesje zit met behulp van een sterke magneetsluiting stevig vast aan de binnenkant van de portemonnee. Je zou de twee dus los van elkaar kunnen gebruiken zodat je een hoesje en een portemonnee hebt die qua stijl bij elkaar passen. De CaseMe Vintage kost 28,99 euro.

Eerder schreven wij al dat het flexibiliteit van leer veel mogelijkheden geeft. De “Luxe Beschermhoes Broekriem met Portemonnee” is daar een goed voorbeeld van. Dit hoesje is meer dan alleen bescherming voor je smartphone. Je kunt het hoesje namelijk aan je riem hangen en er is ruimte voor documenten of pasjes. Het broekriem-hoesje is niet voor iedereen weggelegd, maar voor mensen die hun smartphone niet in hun broekzak dragen of veel reizen, is dit hoesje met een prijskaartje van 22,99 euro misschien de ideale oplossing.

Hoeft het voor jou allemaal niet zo druk en wil je gewoon een goed hoesje die rustig oogt en je smartphone goed beschermt, dan is de “CaseMe Business Wallet” een leuke optie. Dit is een portemonneehoesje met een luxe uitstraling en een matte, zachte afwerking. Het hoesje van kunstleer heeft meerdere vakjes voor je pasjes en papiergeld en beschermt de achterkant, voorkant en zijkant van de smartphone. Het hoesje is verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en rood voor slechts 19,99 euro.

Zoals je kunt zien is de variatie in leren hoesjes erg groot en zit er voor iedereen wel wat tussen. Hoe denken jullie over leren hoesjes en accessoires? Biedt leer de beste opties of kiezen jullie meestal voor een andere materiaal?