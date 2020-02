T-Mobile Presenteert Eerste 5G-abonnement

T-Mobile is van plan om als eerste telecomprovider in Nederland een landelijk 5G-netwerk op te zetten. Het netwerk is nog niet afgerond, maar de provider heeft al wel het eerste 5G-abonnement gepresenteerd.

Als alles volgens plan gaat heeft T-Mobile nog dit jaar landelijke 5G-dekking. Het netwerk moet in de zomer live gaan en vanaf februari is het mogelijk om het eerste 5G-abonnement af te sluiten. De eerste 5G-smartphones verschijnen in het eerste kwartaal van dit jaar in Nederland op de markt.

Het 5G-abonnement is een 5G-variant van het bestaande Unlimited abonnement. Hiermee kun je onbeperkt bellen in Nederland en binnen de Europese Unie. Binnen Nederland kun je ook onbeperk internetten. Daarnaast is ingebouwde antivirussoftware aanwezig, waarmee onveilig dataverkeer van websites en apps direct wordt geblokkeerd. Het 5G-abonnement kost 37,50 euro per maand.

via [droidapp]