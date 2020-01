Samsung Zal Komende Tijd Meerdere Opvouwbare Smartphones Introduceren

Samsung heeft in 2019 zijn eerste opvouwbare smartphone op de markt gebracht, maar dit jaar krijgen consumenten een groter assortiment om uit te kiezen. Dit heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant laten weten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.

Samsung heeft tijdens de presentatie meerdere keren gezegd dat de fabrikant aan meerdere opvouwbare toestellen werkt en dat steeds meer smartphones 5G-ondersteuning krijgen.

“Vooruitkijkend naar het eerste kwartaal van 2020 zien we een zwakke vraag naar smartphones en tablets. Samsung verwacht de omzet uit smartphones te verhogen door een verbeterde productenmix met de lancering van nieuwe vlaggenschipmodellen en vouwbare smartphones.” “Het bedrijf is van plan zijn duurste smartphones te differentiëren door 5g-ondersteuning uit te breiden en door nieuwe ontwerpen voor vouwbare producten te introduceren.”

In een teaser voor het Unpacked-evenement op 11 februari, die Samsung op YouTube heeft geplaats, zien we bepaalde vormen die we tot nu toe nog niet bij Samsung-smartphones zijn tegengekomen. We verwachten dan ook dat we op deze dag een opvouwbare smartphone te zien krijgen, genaamd Galaxy Z Flip.

via [tweakers]