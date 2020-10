Polar Vantage V2 Sporthorloge Geïntroduceerd

Polar heeft een nieuwe premium sporthorloge geïntroduceerd. De Polar Vantage V2 is even duur als zijn voorganger, maar heeft een aantal nieuwe functies gekregen.

De Polar Vantage V2 is een premium wearable voor mulitsport en triatlontraining. De Vantage V2 beschikt over een waterdichte aluminium behuizing, een ingebouwde GPS-chip, een hartslagmeter en alle sportexpertise van Polar. De smartwatch moet de drager helpen om trainingen beter in te plannen, slimmer te trainen en om efficiënter te herstellen na een training. Vantage V2 is 21% lichter dan zijn voorganger. De accu gaat veertig uur mee in constante trainingstijd en honderd uur met energiebesparende opties ingeschakeld.

Polar heeft een aantal nieuwe functies toegevoegd, waaronder ‘Running en Cycling Performance‘-testen. Met deze prestatietesten kan je je hartslag, snelheid en kracht inzichtelijk maken om je voortgang beter bij te houden. Ook is muziekbediening toegevoegd en kun je gebruikmaken van de nieuwe weer- en telefoonnotificaties.

Daarnaast heeft Polar ‘Test Hub‘ toegevoegd aan het Polar Flow-ecosysteem. Test Hub verzamelt al je testgegevens op één plek. Hierdoor kun je deze gegevens gemakkelijk analyseren en krijg je een beter inzicht in je voortgang.

De Polar Vantage V2 heeft een adviesprijs meegekregen van 499,90 euro of 549,90 euro voor het pakket met een H10 hartslagsensor. Het sporthorloge is bij Polar verkrijgbaar in de kleuren Black, Grey/Lime en Green.

