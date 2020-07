Polar Unite Smartwatch Aangekondigd

Polar heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd voor beginnende sporters. De Polar Unite komt in verschillende kleuren op de markt en krijgt een adviesprijs mee van 149,90 euro.

Polar wil met de Polar Unite een simpel en stijlvol horloge voor dagelijks gebruik combineren met hoogwaardige technologie om je sportactiviteiten mee bij te houden. De software op de smartwatch moet alles simpel houden maar tegelijkertijd genoeg informatie geven. Zo kan FitSpark worden gebruikt voor gepersonaliseerde, kant-en-klare trainingen en voor het tonen van uitgebreide realtime statistieken. Je krijgt informatie over je hartslag, verbruikte calorieën en cardiobelasting. Ook kun je met ‘Sleep Plus Stages’ je slaapcyclus bijhouden en met ‘Nightly Recharge’ zien hoe goed je tijdens het slapen herstelt van je training.

De Polar Unite weegt 32 gram, heeft een LCD-scherm met een resolutie van 240 bij 204 pixels, is waterbestendig tot 30 meter diep en heeft een 174 mAh accu. De Unite heeft geen ingebouwde GPS-chip, waardoor je dus je smartphone nodig hebt als je je hardlooproute wilt bijhouden.

De Polar Unite kost 149,90 euro en hiervoor krijg je een zwarte, witte, roze of blauwe polsband in de maten S en M/L. Je kunt de siliconen polsbandjes los kopen in de kleuren mint en blush voor 22,90 euro. Daarnaast heb je keuze uit bandjes van textiel en leer.

via [AW]