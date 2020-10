Samsung Galaxy F41 Met 6000mAh Accu Aangekondigd

Samsung heeft de eerste smartphone voor in de Galaxy F-serie aangekondigd. De Gaxy F41 is een budget-toestel met een 6,4-inch AMOLED-scherm en een 6000mAh accu. Met de Galaxy F-serie richt Samsung zich op de jongere generatie Z consumenten.

De Samsung Galaxy F41 is aangekondigd in India, waar de smartphone een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 200 euro. De smartphone beschikt over een 6,4-inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, een Exynos 9611-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 6000mAh accu met ondersteuning voor 15W opladen, een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens. De smartphone draait uit de doos op Android 10.

Samsung heeft de Galaxy F41 vooralsnog alleen voor de Indiase markt aangekondigd. Daar krijgt de smartphone een adviesprijs mee van ongeveer 200 euro. Het is nog onduidelijk of Samsung de Galaxy F41 ook in Nederland op de markt wil brengen.

via [droidapp]