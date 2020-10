Dit Zijn De Beste Chromebooks Van 2020

Chromebooks zijn over de jaren heen steeds populairder geworden en we zien de apparaten steeds vaker in het huishouden of in de klas. Chromebooks worden al lang niet meer gezien als goedkope laptops waarop je wat Android-apps kunt draaien. Ook zijn ze nu in alle prijsklassen te vinden. Voor mensen die opzoek zijn naar een goede Chromebook met krachtige specificaties hebben wij hieronder een aantal populaire Chromebooks op een rijtje gezet.

Google Pixelbook Go

De Pixelbook Go van Google is niet de goedkoopste Chromebook, maar wel een van de beste Chromebooks van dit moment. De Google Pixelbook Go is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Zo kun je kiezen voor een 13.3-inch Full HD scherm of een 4K LCD touchscreen. Intern vinden we een Intel Core m3 of Intel Core i7 chipset, 8GB tot 16GB werkgeheugen en 64GB tot 256GB eMMC opslagruimte.

De prijzen van de Pixelbook Go variëren enorm op basis van de geselecteerde chip, RAM en ROM. Je bent snel richting de 1000 euro kwijt.

Lenovo Ideapad 3

Heb je een kleiner budget en ben je tevreden met een minder krachtiger Chromebook dan is de Lenovo Ideapad 3 een optie. De Ideapad 3 kost namelijk slechts 299 euro. Hiervoor krijg je een Chromebook met een 14-inch Full HD-scherm, een Intel Celeron dual-core processor, 8GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, vier USB 3.1-poorten en een accuduur van 10 uur.

De Lenovo Ideapad 3 is zeker niet de krachtigste Chromebook, maar prima voor het bewerken van documenten, het afhandelen van je e-mails, surfen op het internet of het kijken van een film.

Lenovo heeft overigens een hele hoop Chromebooks in deze prijsklasse, waarvan sommige zelfs nog voordeliger zijn. Voor een overzicht van Lenovo Chromebooks kun je hier terecht.

Dell Inspiron 14

Zoek je iets wat qua prijs ligt tussen de Pixelbook en de Lenovo Ideapad, dan kun je kijken naar de Dell Inspiron 14. De Dell Inspiron 14 is wat zwaarder dan de meeste Chromebooks, maar hiervoor krijg je wel een 14-inch apparaat met een aluminium behuizing die een premium uitstraling geeft. Het scherm heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels en intern vinden we een 8th Gen Core i3 processor met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De Inspiron 14 komt met een stylus die je in de behuizing kunt schuiven. Qua prijs ben je richting de 600 euro kwijt.

Samsung Chromebook Plus V2

Uiteraard is de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung ook actief op de Chromebook markt. De Chromebook Plus V2 is een van Samsung’s modellen. Samsung is een leider op het gebied van schermtechnologie en daarom heeft de Chromebook Plus V2 een scherp 12,2-inch aanraakgevoelig WUXGA LED Display met een FHD-resolutie van 1920 x 1200 pixels.

Intern vinden we een Intel® Celeron® Processor 3965Y, 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, twee camera’s, twee USB-C aansluitingen, een USB 3.0 aansluiting en een microSD-kaart aansluiting. De accu gaat 10 uur mee en de Chromebook Plus V2 kost ongeveer 500 dollar. Helaas brengt Samsung zijn Chromebooks momenteel slechts in een beperkt aantal landen uit.