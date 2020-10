Xiaomi Toont Techniek Voor 80W Draadloos Snelladen

Xiaomi heeft zojuist een technologie gepresenteerd waarmee het mogelijk is om apparaten draadloos op te laden met een snelheid van 80 watt. Volgens de fabrikant is een 4000 mAh accu met deze technologie in 19 minuten volledig opgeladen.

In de onderstaande video toont Xiaomi hoe de 80W-technologie in 1 minuut tijd een smartphone 10 procent kan opladen. Na 8 minuten is de accu voor de helft opgeladen. Het volledig opladen van de 4000 mAh accu duurt 19 minuten.

Het is nog onbekend wanneer Xiaomi de 80W-technologie voor draadloos opladen wil lanceren. In augustus van dit jaar lanceerde Xiaomi de Mi 10 Ultra die met 50W draadloos kan laden. Hierdoor is de 4500 mAh accu van de smartphone na 40 minuten draadloos laden weer helemaal vol.

via [tweakers]