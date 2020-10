OnePlus Wil WearOS-smartwatch Lanceren

Goed nieuws voor fans van OnePlus. De Chinese fabrikant lijkt plannen te hebben om een eigen smartwatch op de markt te brengen. Dit blijkt uit een bericht op het Twitter-account van OnePlus.

Jaren terug gaf OnePlus aan niet te werken aan een smartwatch en ook niet van plan te zijn om in de toekomst een smartwatch uit te brengen. Dit was een reactie op de geruchten over de komst van een OnePlus Watch. Nu lijkt OnePlus echter van gedachten te zijn veranderd, want er duiken steeds meer aanwijzingen op over een OnePlus smartwatch. Daarnaast is via het Indiase Twitteraccount van OnePlus nu een teaser geplaatst die verwijst naar de OnePlus Watch.

In de Tweet staat de tekst “er komen meer dingen naar het OnePlus-ecosysteem“, met daarbij een afbeelding van een horloge. Er staat niet wanneer OnePlus de smartwatch zal introduceren, maar mogelijk gebeurt dit tegelijk met de introductie van de nieuwe OnePlus Nord N10 5G. Volgens de geruchten krijgen we deze smartphone 26 oktober al te zien. Als we de OnePlus Watch inderdaad eind oktober te zien krijgen verwachten we dat de smartphone vanaf november verkrijgbaar is.

via [AW]