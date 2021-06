Lenovo Smart Clock 2 Met Qi-lader Aangekondigd

Lenovo heeft een nieuwe slimme wekker aangekondigd. De Smart Clock 2 heeft een 4-inch scherm, ondersteuning voor de Google Assistent en de optie om een draadloze oplader er bij te kopen.

De opvolger van de Smart Clock uit 2020 heeft een iets ander ontwerp gekregen. Ook is het nu mogelijk om er een dockingstation bij te bestellen. Hiermee kun je een smartphone of smartwatch met 5, 7,5 of 10 Watt draadloos opladen. Ook heeft de Smart Clock 2 nog een losse usb-poort waarmee je een tweede apparaat kunt opladen. Intern vinden we 8GB opslagruimte en ondersteuning voor wifi en bluetooth.

Op het 4-inch aanraakgevoelige scherm kun je onder andere de tijd, de datum, kalenderafspraken en fotocollages bekijken. Bedienen kan via het scherm of via de Google Assistent. Zo kun je via een spraakcommando bijvoorbeeld je favoriete Spotify-afspeellijst starten.

De slimme wekker verschijnt op de markt in de kleuren blauw, grijs en zwart. De Smart Clock 2 inclusief dockingstation met draadloze oplader kost 90 euro en ligt waarschijnlijk vanaf eind augustus in de winkel. We weten nog niet hoeveel de losse Smart Clock 2 (zonder draadloze oplader) gaat kosten.

via [androidplanet]