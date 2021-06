OnePlus Nord CE 5G Ontvangt OxygenOS 11.0.3.3-update

OnePlus heeft een nieuwe update klaarstaan voor de OnePlus Nord CE 5G. De update met versienummer OxygenOS 11.0.3.3 brengt een hoop verbeteringen met zich mee en rolt nu geleidelijk uit.

Gebruikers van de voordelige Nord CE 5G kunnen elk moment een notificatie ontvangen waarin staat dat ze een nieuwe update kunnen downloaden. Na de installatie van OxygenOS 11.0.3.3 moeten de camera, het netwerk en het systeem beter werken.

Als we kijken naar de changelog zien we dat onder andere de werking van de nachtmodus (Nightscape), de video-opname in 1080p met 60fps en de HDR-modus zijn verbeterd. Verder zijn er stabiliteitsverbeteringen voor het systeem en netwerk doorgevoerd. Gebruikers kunnen de update elk moment verwachten.

via [droidapp]