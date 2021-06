“Renders Van Samsung Galaxy Buds 2 Gelekt”

Nadat Samsung eerder dit jaar de Galaxy Buds Pro lanceerde werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant inmiddels alweer aan nieuwe draadloze oordopjes. Er zijn namelijk renders uitgelekt waarop de Galaxy Buds 2 in verschillende kleuren te zien is.

In 2019 introduceerde Samsung de Galaxy Buds, waarna in 2020 de Galaxy Buds Plus op de markt verscheen. Begin dit jaar kregen we de Galaxy Buds Pro te zien en binnenkort kunnen we de Galaxy Buds 2 aan deze serie toevoegen. De Galaxy Buds 2 heeft volgens gelekte beelden een vergelijkbare vormgeving als de Buds Pro.

Op de beelden van 91Mobiles zien we de Galaxy Buds 2 in de kleuren zwart, paars, wit en groen. De oordopjes en de binnenkant van de oplaadcase worden aangepast naar de verschillende kleuren. We zien dat de oordopjes een bolle achterkant hebben, die mogelijk volledig aanraakgevoelig is. De binnenkant van de oordopjes heeft Samsung wat vlakker gemaakt. De behuizing van de oordopjes lijkt te bestaan uit glanzend plastic.

Ook zien we de pogo-pins voor het opladen van de oordopjes en de sensoren die herkennen of de oordopjes in je oren zitten. Hierdoor is het mogelijk om de muziek automatisch te pauzeren of te hervatten wanneer je de oordopjes in of uit doet. Details over de accuduur en features hebben we nog niet. We weten ook nog niet hoeveel de Galaxy Buds 2 gaan kosten en wanneer de oordopjes in de Benelux op de markt verschijnen. We verwachten dat Samsung de Galaxy Buds 2 in augustus tegelijk met de Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3 zal introduceren.

