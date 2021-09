IKEA Verkoopt Volgende Maand Draadloze Qi-lader Sjömärke

IKEA Nederland heeft een nieuwe draadloze oplader op zijn site gezet, met daarbij de mededeling dat de ‘Sjömärke’ vanaf oktober verkrijgbaar is. De Sjömärke maakt gebruik van de Qi-standaard en gaat waarschijnlijk voor 30 euro over de toonbank.

Op de productpagina zien we dat de Sjömärke een langwerpig uiterlijk heeft en dat de Qi-oplader met schroeven of bijgeleverde plakranden aan de onderkant van een tafel bevestigd kan worden. Het tafelblad moet minimaal 8mm en maximaal 22mm zijn. Met een sticker kun je aan de bovenkant van het tafelblad aangeven waar de Sjömärke zit.

Exacte specificaties of een prijs staan nog niet op de Nederlandse productpagina, maar de Sjömärke staat ook op de Franse pagina met een prijskaartje van 30 euro. Ook staat daar dat het product is gemaakt van plastic en aluminium, dat de oplader 15x173x86mm meet en dat er een 1.80 meter lange oplaadkabel in de verpakking zit. Er is ondersteuning voor de Qi 1.2.4 BBP-standaard, wat normaal staat voor een maximale oplaadsnelheid van 5W. De Sjömärke is vanaf oktober in Nederland verkrijgbaar.

