Google One Heeft Nu Abonnement Met 5TB Online Opslagruimte

Mensen die online bestanden willen opslaan kunnen gebruikmaken van de dienst Google One. Gebruikers van Google One kunnen kiezen uit verschillende abonnementen en Google heeft onlangs een nieuwe abonnement met 5TB opslagruimte toegevoegd.

Google heeft een nieuwe opslagbundel toegevoegd aan Google One, waardoor gebruikers nu kunnen kiezen tussen zeven abonnementen. De nieuwe bundel kost 24,99 euro per maand of 249,99 euro per jaar en geeft je 5TB aan online opslagruimte.

Het totale aanbod bestaat nu uit 100GB, 200GB, 2TB, 5TB, 10TB, 20TB en 30TB. Prijzen variëren van 1,99 euro per maand tot 149,99 euro per maand.

via [droidapp]