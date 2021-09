“Samsung Werkt Aan Galaxy A73 Met 108MP OIS Camera”

Samsung zal volgend jaar de Samsung Galaxy A73 introduceren en de eerste specificaties zijn nu al uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de smartphone onder andere een 108MP camera met ondersteuning voor optische beeldstabilisatie.

Momenteel zijn de Galaxy A52-modellen de krachtigste smartphones in de Galaxy A-serie, maar in 2022 komt er ook een krachtige opvolger van de Galaxy A72. De Galaxy A73 lijkt de eerste smartphone in de Galaxy A-serie te worden die beschikt over een 108MP camera met OIS “optische beeldstabilisatie”. Dit schrijft de Zuid-Koreaanse The Elec. Met de verbeterde camera-setup kan de Galaxy A73 mogelijk beter het verschil maken met de Galaxy A53.

Overige specificaties van de Galaxy A73 zijn nog niet uitgelekt, maar we kunnen er wel van uit gaan dat de smartphone is uitgerust met een processor uit de Snapdragon 700-serie, in combinatie met minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook zal de Galaxy A73 waarschijnlijk ondersteuning hebben voor 5G. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A73 zal introduceren.

via [AW]