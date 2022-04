Polar Introduceert Pacer (Pro) Voor Hardlopers

Polar heeft deze week twee nieuwe smartwatches geïntroduceerd. De Polar Pacer is voor beginnende hardlopers en de Polar Pacer Pro is voor ervaren hardlopers. Beide modellen zijn binnenkort in Nederland verkrijgbaar voor 199 en 299 euro.

Wil je beginnen met hardlopen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken, dan is de Polar Pacer misschien wel de ideale smartwatch voor jou. De Pacer is namelijk een horloge dat gericht is op één doel: verliefd worden op hardlopen. Het is dan ook geen traditionele smartwatch, maar een horloge zonder poespas met alle essentiële functies die een hardloper nodig heeft. Wanneer je de Polar Pacer voor het eerst gebruikt dien je een wandeltest van 15 minuten uit te voeren. Na deze test kan de smartwatch je conditie inschatten op basis van je VO2max. De Polar Pacer helpt vervolgens tegenslagen, blessures en demotivatie te voorkomen.

De Polar Pacer weegt 41 gram en je kunt 35 uur trainen met volledige GPS en OHR tracking ingeschakeld voordat je de smartwatch weer moet opladen. Met de energiebesparende modus ingeschakeld gaat de accu maximaal een week mee.

Ben je al een ervaren hardloper, dan kies je voor de Polar Pacer Pro. Dit model voorziet serieuze hardlopers van ‘serieus krachtige trainingstools’. Zo kunnen hardlopers met de ingebouwde barometer onder andere automatisch hun vermogenswaarden meten vanaf hun pols. Dit maakt het vervolgens mogelijk om altijd op de juiste intensiteit te lopen en zo sterk te eindigen. Het Pro-model kost 299 euro.

De Polar Pacer Pro is via Polar.com verkrijgbaar voor €299,90 in de kleuren Carbon Gray, Snow White, Midnight Blue, Autumn Maroon en Aurora Green. Later dit jaar verschijnt ook een Aurora Green-model op de markt.

De voordeligere Polar Pacer kost €199,90 en een pre-order plaatsen is nu mogelijk. De Polar Pacer wordt in mei verzonden en is verkrijgbaar in de kleuren Night Black, Cloud White, Deep Teal en Purple Musk.