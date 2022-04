“OnePlus 10R Uitgelekt Via Amazon”

Amazon zou per ongeluk een nieuwe smartphone van OnePlus hebben uitgelekt. Een Twitter-gebruiker kwam namelijk de onderstaande foto tegen. Op de foto zien we vermoedelijk de OnePlus 10R. OnePlus heeft op 28 april een evenement ingepland waar het bedrijf de smartphone waarschijnlijk officieel zal introduceren.

Volgens de geruchten komt de OnePlus 10R grotendeels overeen met de Realme GT Neo 3. Dit is een mid-range smartphone met een Mediatek Dimensity 8100-processor. Daarnaast zou de OnePlus 10R ondersteuning krijgen voor 150W snelladen.

Berichten over verschillende OnePlus 10-toestellen duiken steeds vaker op. Zo kwam eerder al de OnePlus 10 Ultra voorbij en heeft OnePlus de OnePlus 10 Pro al aangekondigd. Zodra we meer weten over de OnePlus 10R zullen wij dit met jullie delen.

via [hardware.info]