Nubia Introduceert RedMagic 7 Pro Met Under-display Camera

Nubia heeft een nieuwe gaming-smartphone geïntroduceerd. Het is de eerste smartphone van de fabrikant waarbij de selfie-camera onder het scherm zit verwerkt. De Nubia RedMagic 7 Pro is wereldwijd verkrijgbaar voor een adviesprijs van 799 euro.

Nubia is een grote speler op de markt van gamingsmartphones. De RedMagic 7 Pro is de nieuwste smartphone van de fabrikant die ook in Nederland en België op de markt verschijnt. De RedMagic 7 Pro beschikt over een 6.8-inch 120Hz-scherm zonder notch of uitsparing. Dit is mogelijk doordat de selfie-camera onder het scherm zit verwerkt. De snelle verversingssnelheid en de snelle reactietijd van het scherm maakt de smartphone extra geschikt om mee te gamen.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 5,000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de RedMagic 7 Pro heeft een krachtig koelsysteem om de smartphone koel te houden tijdens zware en lange gaming-sessies.

De Nubia RedMagic 7 Pro komt op de markt in de kleuren zwart en neon-roze of met een transparante behuizing. De smartphone is vanaf 27 april in Nederland en België verkrijgbaar voor een adviesprijs van 799 euro (256GB). Voor de uitvoering met 512GB opslagruimte betaal je 899 euro.

via [androidplanet]