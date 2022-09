Nieuwe Google Chromecast In Nederland Uitgebracht Voor 40 Euro

Google heeft zijn nieuwste Chromecast met Google TV HD uitgebracht in Nederland. De nieuwe Chromecast krijgt een adviesprijs mee van 39,99 euro en is daarmee 30 euro voordeliger dan de al beschikbare Chromecast met Google TV.

De nieuwe Chromecast met de naam “Chromecast met Google TV 2K” is donderdag officieel gelanceerd in ons land. De Chromecast is gemaakt met het oog op betaalbaarheid, zodat de functies van Chromecast met Google TV die je al kende voor meer mensen bereikbaar is.

Google TV helpt je verschillende apps en abonnementen te organiseren en toont persoonlijke aanbevelingen en content die trending is in Nederland. Standaard zijn diensten als YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video, Videoland, NPO Start, Ziggo GO, Viaplay, HBO Max en Apple TV terug te vinden op het hoofdscherm, maar je kunt zelf duizenden anderen apps installeren.

De verwachting was eerder dat de lancering van de voordelige Chromecast op 6 oktober zou plaatsvinden. Op deze dag heeft Google namelijk een evenement ingepland waar de fabrikant meerdere nieuwe apparaten zal introduceren, waaronder de Pixel 7-serie, een Pixel tablet en de eerste Pixel smartwatch.

via [tweakers]