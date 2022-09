“Xiaomi Smart Band 7 Pro Kost In Europa 99 Euro”

Volgens de laatste berichten komt Xiaomi’s nieuwste fitnesstracker naar de Europese markt voor een adviesprijs van 99 euro. De Xiaomi Smart Band 7 Pro zal in twee kleurvarianten verkrijgbaar zijn.

Dit claimt de onbekende bron (Appuals). Volgens de bron zal de fitnesstracker in sommige Europese landen tijdelijk in de aanbieding zijn voor 89 euro. Consumenten krijgen de keuze uit de kleuren zwart of wit, maar losse polsbandjes zijn verkrijgbaar in de extra kleuren groen, grijs, blauw, groen, oranje en roze.

De Pro-variant is dus een stuk duurder dan de reguliere Xiaomi Smart Band 7, die in Europa zo’n 60 euro kost. Voor deze meerprijs krijg je echter wel een groter scherm en meer functies. Zo heeft de fitnesstracker een 1,64-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 456 bij 280 pixels, een 235 mAh accu die bij normaal gebruik zo’n twee weken meegaat, een waterdichte behuizing en verschillende sensoren voor het meten van je activiteiten, inclusief een hartslagmeter. Ook heeft de fitnesstracker een ingebouwde GPS, waarmee je je routes kunt bijhouden terwijl je je smartphone thuis kunt laten. Heb je andere producten van Xiaomi, zoals een Xiaomi-televisie of -airco, dan kun je deze bedienen vanaf de Smart Band 7 Pro.

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Smart Band 7 Pro voor de Europese markt zal introduceren, maar we verwachten dat dit de komende weken zal gebeuren.

