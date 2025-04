Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition Met 8 Jaar Ondersteuning In Nederland Te Koop

Ben jij van plan om je volgende smartphone voor minstens 8 jaar lang te gebruiken en wil je tijdens deze periode altijd de nieuwste softwareupdates ontvangen? Dan kun je nu de Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition kopen. De Enterprise Edition krijgt een jaar langer updates dan de reguliere Galaxy S25.

Samsung heeft de Galaxy S25 Enterprise Edition niet officieel in Nederland uitgebracht, maar via de grijze import is de smartphone nu toch in Nederland verkrijgbaar. De smartphone is te koop bij Belsimpel en kost 699 euro. Samsung brengt vaker een Enterprise Edition uit van populaire smartphones, die voornamelijk bedoeld zijn voor de zakelijke markt. SamMobile schrijft dat de Galaxy S25 Enterprise Edition een jaar langer updates krijgt, wat neerkomt op 8 jaar lang softwareupdates.

De Galaxy S25 verscheen begin dit jaar op de markt en beschikt over een 6,2-inch AMOLED-scherm met een FHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

via [androidplanet]