Xiaomi Redmi Watch 3 Aangekondigd Voor 129 Euro

Xiaomi heeft deze week een nieuwe Redmi-smartwatch aangekondigd. De Redmi Watch 3 is een vierkante smartwatch met een 1,75-inch AMOLED-scherm, een ingebouwde GPS en een adviesprijs van 129 euro.

De Xiaomi Redmi Watch 3 is een smartwatch met een premium uitstraling. Deze premium uitstraling is te danken aan de strakke behuizing in de kleuren zwart en ivoor en de NCVM technologie met hoogglans. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren bandjes en meer dan 200 wijzerplaten. Het 1,75-inch scherm is helder genoeg om ook in fel zonlicht goed leesbaar te zijn.

Intern vinden we een ingebouwde GPS, waardoor het mogelijk is om je locatie bij te houden zonder dat je daarvoor je smartphone nodig hebt. Dankzij de waterdichte behuizing (5ATM) kun je ook met de Redmi Watch 3 douchen of zwemmen. Verschillende sensoren kunnen je bloedzuurstof, hartslag en slaap in de gaten houden en er is ondersteuning voor 121 sportmodi. Ook heeft de smartwatch een ingebouwde speaker en microfoon. Dit maakt het mogelijk om met de Redmi Watch 3 te bellen. De accu gaat bij normaal gebruik zo’n 12 dagen mee. Dat is erg lang voor een smartwatch.