Xiaomi Redmi Note 12-serie Aangekondigd Voor Nederland en België

Xiaomi heeft de Redmi Note 12-serie aangekondigd voor de Benelux. De serie bestaan uit vier modellen, variërend in prijs van 249 euro tot 499 euro. De Redmi Note 12 smartphones zijn per direct verkrijgbaar.

Redmi Note 12

De reguliere Redmi Note 12 beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 1200 nits helderheid, een Snapdragon 4 Gen 1-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en bovenop vinden we een infrarood-sensor.

De Redmi Note 12 is verkrijgbaar in een 4G-uitvoering en een 5G-uitvoering in de kleuren Frosted Green, Matte Black en Mystique Blue. De Redmi Note 12 4G krijgt een adviesprijs mee van 249 euro en voor de Redmi Note 12 5G betaal je 299 euro.

Redmi Note 12 Pro

Ben je opzoek naar een iets krachtigere uitvoering, dan kun je kiezen voor de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. De smartphone heeft een 6,67-inch 120Hz Flow AMOLED-scherm met ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos, een MediaTek Dimensity 1080-processor, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een infrarood-sensor, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens met OIS, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Redmi Note 12 Pro krijgt een vanaf adviesprijs mee van 399 euro.

Redmi Note 12 Pro+

Als laatste heeft Xiaomi de Redmi Note 12 Pro+ aangekondigd. Dit model is grotendeels gelijk aan de Redmi Note 12 Pro, maar er zijn twee grote verschillen. De Redmi Note 12 Pro+ heeft namelijk ondersteuning voor 120W snelladen. Ook heeft de smartphone een 200MP hoofdlens (Sony IMX 766) met OIS. Xiaomi belooft ook bij weinig licht mooie opnames. De Redmi Note 12 Pro+ is verkrijgbaar in de kleuren Arctic White, Iceberg Blue, Obsidian Black en Trend edition voor 499 euro.