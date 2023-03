Specificaties En Beelden Van Motorola Moto G Stylus 2023 Opgedoken

Op het internet zijn de vermoedelijke specificaties en het ontwerp van de Motorola Moto G Stylus 2023 opgedoken. De smartphone heeft onder andere een 6,5-inch scherm, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een aansluiting voor een stylus.

Volgens The Tech Outlook beschikt de Moto G Stylus 2023 over een 6,5-inch HD+-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G88-processor, minimaal 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte, een 5000mAh accu en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Details over de tweede lens hebben we nog niet . Aan de zijkanten van de behuizing vinden we de power-knop, de volume-knoppen en de vingerafdrukscanner. Aan de onderkant van de behuizing zien we een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een slot waar je de meegeleverde stylus in kunt plaatsen.

We weten nog niet hoeveel de smartphone gaat kosten en wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden. Ook is het nog onduidelijk of de Moto G Stylus 2023 ook in de Benelux op de markt verschijnt. Volgens de bron komt er ook een Motorola G Stylus 5G (2023), maar specificaties van de 5G-uitvoering heeft de bron niet gedeeld.

via [tweakers]