Nothing Introduceert Ear en Ear (a)-oordopjes

Nothing heeft deze week twee nieuwe setjes draadloze oordopjes aangekondigd. We maken kennis met de opvolger van de Nothing Ear (2) en met een nieuw setje voordeligere oordopjes, onder de naam Ear (a).

De opvolger van de Nothing Ear (2) heet opvallend genoeg niet Ear (3), maar gewoon Nothing Ear. Nothing heeft namelijk besloten om de naamgeving simpel te houden. De nieuwste Nothing Ear lijkt erg veel op zijn voorganger, maar komt wel met een aantal upgrades. Het design komt overeen met die van de Ear (2) en uiteraard hebben de oordopjes weer ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking. De adaptieve modus past de ANC aan aan de hoeveelheid omgevingsgeluiden.

De oordopjes hebben een accuduur van 8,5 uur zonder ANC ingeschakeld of iets meer dan 5 uur met ANC aan. In combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 40 uur naar muziek luisteren. Deze oplaadcase heeft ondersteuning voor draadloos laden. Het bedienen van de Nothing Ear kan met aanrakingen van de steeltjes van de oordopjes en je kunt de Ear (2) met twee apparaten tegelijkertijd verbinden.

De Nothing Ear is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit met transparante afwerkingen voor een adviesprijs van 149 euro.

De Nothing Ear (a) is met een prijskaartje van 99 euro vijf tientjes voordeliger dan de Nothing Ear. De Ear (a) is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en geel en lijkt qua ontwerp veel op de duurdere uitvoering. Wel heeft de oplaadcase duidelijk een andere vormgeving.

Ook de voordeligere oordopjes hebben ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking en dual-connectie en de accuduur is met een maximaal van 42,5 uur zelf iets langer. Wel zijn de oordopjes minder waterdicht en is de audiokwaliteit minder goed dan die van de Nothing Ear. Ook is er geen ondersteuning voor draadloos laden.

Zowel de Nothing Ear als de Ear (a) zijn vanaf 22 april in Nederland verkrijgbaar.

via [androidplanet]