Nothing Ear (2) Oordopjes Aangekondigd Voor 149 Euro

Het bedrijf Nothing heeft deze week de opvolger van de Nothing Ear (1) oordopjes geïntroduceerd. De Nothing Ear (2) heeft hetzelfde ontwerp, maar is wel iets lichter en heeft nieuwe drivers gekregen. De Nothing Ear (2) krijgt een adviesprijs mee van 149 euro.

De Nothing Ear (1) verscheen in 2021 op de markt, waarna de fabrikant in 2022 de goedkopere Nothing Ear (Stick) introduceerde. Inmiddels zijn we alweer aangekomen bij het derde setje draadloze oordopjes van Nothing. De Nothing Ear (2) lijkt veel op zijn voorganger, maar er zijn wel degelijk een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo hebben de oordopjes opnieuw een transparante behuizing, maar zijn ze iets lichter dan hun voorganger. Een lichter gewicht moet zorgen voor een beter draagcomfort. De oordopjes komen met verschillende maten rubberen eartips, zodat de oordopjes in elk formaat oor comfortabel passen. Net als bij zijn voorganger kun je de oordopjes bedienen door in het steeltje te knijpen. Zo kun je ANC activeren, een nummer overslaan of media pauzeren.

Verbeterde drivers moeten er volgens Nothing voor zorgen dat lage en hoge tonen helderder klinken dan bij de originele Nothing Ear (1). De actieve ruisonderdrukking kan de omgevingsgeluiden tot 40db verminderen. Ook kun je met twee apparaten tegelijk verbinden en moet een verplaatsing van de microfoons er voor zorgen dat je minder last hebt van de wind als je bijvoorbeeld op de fiets naar muziek luistert. Als laatste moet de bluetoothverbinding stabieler zijn dan voorheen.

De oordopjes hebben een IP54-certificering gekregen en de oplaadcase heeft een IP55-certificering. Dat maakt de Nothing Ear (2) spatwaterdicht, waardoor ze ook te gebruiken zijn tijdens een zware workout of een regenbui. De accu van de oordopjes gaat ruim 6 uur mee als ANC niet is ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je in dit geval maximaal 36 uur naar muziek luisteren. Met ANC ingeschakeld gaan de oordopjes zo’n 4 uur mee en kun je in totaal 23 uur naar muziek luisteren.

De Nothing Ear (2) is per direct te bestellen voor 149 euro. De oordopjes liggen vanaf 28 maart in de winkels.

via [androidplanet]