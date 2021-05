Xiaomi Introduceert FlipBuds Pro Oordopjes

Xiaomi heeft in thuisland China nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. De FlipBuds Pro heeft ondersteuning voor actieve noisecancellation, een accuduur van maximaal 7 uur en Bluetooth 5.2-ondersteuning. In China kost de FlipBuds Pro omgerekend net iets meer dan 100 euro.

De noisecancellation van de FlipBuds Pro kan omgevingsgeluiden tot 40 Decibel onderdrukken, aldus de fabrikant. Met de tansparency-modus kun je juist geluiden doorlaten, zodat je het verkeer of de persoon waarmee je praat beter kunt verstaan. Voor de audio maakt de FlipBuds Pro gebruik van 11mm-drivers en er is een Qualcomm QCC5151-chip aanwezig voor Bluetooth 5.2. De oordopjes kunnen tegelijk op twee apparaten worden aangesloten.

De FlipBuds Pro heeft ook een Game Mode die voor lage latency moet zorgen. Deze Game Mode werkt echter alleen wanneer je de oordopjes koppelt met de Mi Mix Fold, de modellen uit de Mi 11-serie, de Redmi K40s en de Note 9 Pro. De oordopjes hebben een maximale accuduur van 7 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je maximaal 28 uur naar muziek luisteren.

In China kost de FlipBuds Pro 799 yuan, omgerekend ongeveer 102 euro. Het is nog onduidelijk of en wanneer de oordopjes in Europa worden uitgebracht.

via [tweakers]