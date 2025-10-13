Onyx Introduceert BOOX-e-readers Met 6,13-inch Scherm

Onyx heeft in China twee nieuwe BOOX-e-readers geïntroduceerd. De BOOX P6 Pro en P6 Pro Color beschikken beide over een 6,13″-E Ink-display en hebben ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Onyx heeft beide e-readers getoond op de Chinese social media website Weibo. De BOOX P6 Pro en de BOOX P6 Pro Color verschijnen eerst alleen in China op de markt, maar doorgaans brengt het bedrijf zijn apparaten later ook wereldwijd uit.

De Onyx BOOX P6 Pro en Onyx BOOX P6 Pro Color komen grotendeels met elkaar overeen, maar de Color-versie heeft een beter scherm. Beide apparaten beschikken over een 6,13-inch E-ink scherm, maar de reguliere BOOX P6 Pro maakt gebruik van een 6,13-inch Carta 1300-display, terwijl de BOOX P6 Pro Color beschikt over een 6,13″ Kaleido 3-display met ondersteuning voor 4096 kleuren. Ook heeft de Color-editie 8GB werkgeheugen, in plaats van 6GB en komt de Color-edite met een stylus.

Verder heeft Onyx beide e-readers uitgerust met 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3950mAh accu, een 16MP camera en ondersteuning voor Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.0 en 5G (simkaart slot). Het is echter niet mogelijk om met de e-readers te bellen.

In China krijgen de BOOX P6 Pro en BOOX P6 Pro Color een adviesprijs mee van 2516 en 2991 yuan. Dit is omgerekend ongeveer 305 en 360 euro zonder btw.

via [tweakers]