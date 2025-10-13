Pebble-store Vlak Voor Lancering Pebble Time 2 Weer Geactiveerd

Later dit jaar verschijnt de Pebble Time 2 op de markt en als voorbereiding op de nieuwe smartwatch heeft het bedrijf de Pebble-store weer geactiveerd. In de online winkel staan zo’n 2000 apps en 10.000 watchfaces.

Eric Migicovsky, de originele bedenker van Pebble, heeft via een blogpost laten weten dat het Pebble-team de online winkel weer online heeft gezet. Alle applicaties en watchfaces die voor voorgaande Pebble-smartwatches beschikbaar waren zijn nu weer te vinden op apps.repebble.com. De meeste applicaties zullen gewoon moeten werken op de aankomende Pebble Time 2, maar niet alle apps.

Pebble ging in 2016 failliet, maar de bedenker van de smartwatch maakt dit jaar een comeback met de Pebble Time 2 en de Pebble 2 Duo. De smartwatch verschijnt op de markt met een adviesprijs van 225 dollar.

via [tweakers]