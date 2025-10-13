Dit Zijn De Foto’s en Specificaties Van De Motorola Edge 70

Motorola brengt over een aantal weken de Motorola Edge 70-serie op de markt, maar online zijn nu al enkele foto’s en specificaties opgedoken. Hierdoor krijgen we alvast een goede indruk van de 6mm dunne vlaggenschip-smartphone.

De Motorola Edge 70 gaat concurreren met de Samsung Galaxy S25 Edge en de iPhone Air. Naar verluidt meet het toestel namelijk 160 x 75 x 6,0 millimeter. Ondanks de 6mm dunne behuizing heeft de accu een capaciteit van 4800 mAh. Dit is een stuk meer dan de 3149 mAh en 3900 mAh accu’s in de iPhone Air en Galaxy S25 Edge.

De Motorola Edge 70 beschikt volgens een Poolse retailwebsite verder over een 6,67-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2712 x 1220 pixels, een Snapdragon 7 Gen 4-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 50MP selfie-camera en twee 50MP lenzen aan de achterzijde. De smartphone heeft ondersteuning voor 68W snelladen en 15W draadloos laden.

Motorola brengt de Edge 70 naar verwachting op 5 november uit in de kleuren Bronze Green, Gadget Gray en Lily Pad.

