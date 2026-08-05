CMF Introduceert Open-ear-oordopjes Clip Pro

· 5 augustus 2026

CMF Clip Pro

CMF, een submerk van Nothing dat voordeligere producten op de markt brengt, heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De CMF Clip Pro zijn open-ear-oordopjes die je niet helemaal afsluiten van de buitenwereld.

Nadat Nothing eerder al open oordopjes introduceerde, doet submerk CMF nu hetzelfde. De Clip Pro bevestig je op je oorschelp, inplaats van in je gehoorgang. Dit moet zorgen voor een beter draagcomfort, maar zorgt er ook voor dat je beter bewust bent van je omgeving. Het nadeel van een dergelijk design is de mindere noisecancellation en basrespons. Het bedrijf heeft de oordopjes daarom voorzien van een “Ultra Bass”-functie die de bass wat moet versterken. Hoe dit in de praktijk klinkt is nog even afwachten.

De CMF Clip Pro oordopjes wegen 5,9 gram en hebben een accuduur tot 10 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 32,5 uur naar muziek luisteren. De oordopjes maken gebruik van een 10,8 mm dynamische driver en hebben ondersteuning voor Bluetooth 5.4 met multipointondersteuning, LDAC voor hi-resaudio, Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair.

De CMF Clip Pro verschijnt 1 september in Europa op de markt voor een adviesprijs van 79 euro. De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren donkergrijs, lichtgrijs en koraal.

CMF Clip Pro kleuren

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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