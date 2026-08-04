Google Pixel 11-serie Krijgt HiLight-functie

· 5 augustus 2026

Google Pixel 11 HiLight

Google zal over een week de Pixel 11-serie introduceren, die de fabrikant uitrust met een nieuwe functie. Google introduceert de HiLight-functie, een verlichting aan de achterzijde die informatie geeft over gebeurtenissen.

De nieuwe functie heette in het geruchtencircuit eerder “Pixel Glow“, maar volgens Dylan Roussel, die in het verleden vaker juiste informatie heeft gedeeld over Pixel-smartphones, krijgt de functie de naam “HiLight“. HiLight is een lampje in de camera-module die oplicht bij gebeurtenissen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld een inkomende bericht, een inkomende oproep of wanneer Gemini actief is.

De officiële introductie van de Google Pixel 11-serie, inclusief de vouwbare Pixel 11 Pro Fold, zal op 12 augustus plaatsvinden. Google zal dan ook de Pixel Watch 2 en Pixel Buds Pro 2 introduceren.

via [droidapp]

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Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

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