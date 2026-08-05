Marketingfoto’s Van Google Pixel 11 Pro (XL) Gelekt

Nu de officiële introductie van de Google Pixel 11-serie nog maar een week op zich laat wachten, lekken vrijwel dagelijks nieuwe details uit. Dit keer krijgen we de Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL te zien op nieuwe marketingafbeeldingen. Ook weten we meer over de specificaties van de smartphone.

Nadat tech-lekker Evan Blass eerder al beelden deelde van de Google Pixel 11 Pro Fold, krijgen wij nu ook de Pixel 11 Pro en Pro XL te zien op verschillende marketingafbeeldingen. We zien de smartphone onder andere in een nieuwe koraalkleur en in een matzwarte kleur met een zwarte frame. Ook maken de beelden duidelijk dat Gemini Intelligence een grote rol gaat spelen.

Verder zien we op de beelden de nieuwe HiLight-verlichting in de camera-module. HiLight is een lampje dat kan oplichten wanneer Gemini actief is en bij inkomende notificaties en oproepen. Naast de nieuwe HiLight-functie verwachten we ook camera-verbeteringen, waaronder een betere nachtmodus en de mogelijkheid voor 120x (digitale) zoom. Daarnaast krijgen de smartphones in de Pixel 11-serie een nieuwe Tensor G6-processor.

De officiële introductie van de Google Pixel 11-serie zal op 12 augustus plaatsvinden, dus we kunnen volgende week alle details met jullie delen.

via [droidapp]