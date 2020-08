Samsung Galaxy Note 9 Ontvangt Beveiligingsupdate Augustus 2020

Samsung heeft weer een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold. Dit keer gaat het om de beveiligingspatch van augustus 2020 voor de Galaxy Note 9. De update zorgt voor een verbeterde beveiliging en brengt verder geen nieuwe features met zich mee.

Gebruikers van de Samsung Galaxy Note 9 kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. Deze update is ongeveer 122 MB groot en dicht de laatste kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. Samsung heeft ook nog wat patches toegevoegd voor de beveiliging van Samsung’s softwareschil.

De nieuwste update rolt nu in Nederland uit, maar het kan even duren voordat de update voor iedereen klaarstaat. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen van de Galaxy Note 9.

