Samsung Galaxy S20 FE en S21 FE Ontvangen Januari-update

De Samsung Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 FE ontvangen een nieuwe update. De update installeert de beveiligingspatch van januari, die de smartphone beter moet beschermen tegen kwaadwillenden.

De Samsung Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 FE verschenen op de markt in 2020 en 2021. De beloofde updateperiode van drie jaar is inmiddels al lang verlopen, maar toch rolt Samsung nog steeds updates uit naar deze populaire toestellen. Zo kunnen gebruikers nu de beveiligingsupdate van januari 2025 installeren.

Door de nieuwe update is de beveiliging van beide smartphones weer helemaal up-to-date. Naast het dichten van kwetsbaarheden kan de update ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. De update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

