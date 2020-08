Samsung Geeft Meer Smartphones 3 Jaar Lang Android-updates

Samsung liet begin deze maand weten dat de high-end smartphones van de fabrikant voortaan gegarandeerd 3 jaar lang Android-updates krijgen. Nu heeft Samsung deze lijst uitgebreid met een aantal tablets en minder dure smartphone.

Onlangs kondigde Samsung aan dat de Galaxy S-serie vanaf de Galaxy S10 en de Note-serie voortaan drie jaar lang Android-updates ontvangen. Voorheen was dit nog 2 jaar, net zoals bij de meeste andere fabrikanten. Samsung wil meer gebruikers voortaan toegang geven tot de nieuwste features door langer updates uit te rollen. Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland schrijft hierover het volgende:

Omdat mensen hun toestellen langer gebruiken, werken we eraan om veilige bescherming en nieuwe functies te bieden. Door tot drie generaties Android OS-upgrades te ondersteunen, verlengen we de levenscyclus van onze Galaxy-producten en beloven we dat we een eenvoudige en veilige mobiele ervaring bieden die gebruikmaakt van de nieuwste innovaties zodra deze beschikbaar zijn.