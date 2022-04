De grootste verschillen tussen Android en IOS

Android en iOS verschillen niet alleen duidelijk in naam, maar ook in besturingssystemen. iOS heeft namelijk veel gebruiksgemak en is erg toegankelijk. Echter is dit systeem wel alleen te gebruiken met Apple. Android wordt daarentegen gebruikt door meerdere merken. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon? In dit artikel lichten we de grootste verschillen toe tussen Android en iOS.

Verschil in interface

Apple maakt de hardware en software hetzelfde. Dit zorgt ervoor dat deze naadloos op elkaar aansluiten. Op iedere iPhone vind je dus Apple’s eigen iOS-besturingssysteem. Er kan weinig gewijzigd worden aan het uiterlijk van bijvoorbeeld de apps. Je hebt dus snel overzicht van de werkwijze van de iPhone. Heb je interesse in een iPhone? Probeer dan de iPhone X refurbished.

Naast iOS vind je op veel smartphones Google’s Android. Iedere smartphonefabrikant zet Android naar zijn eigen hand, zodat de software aansluit op het type toestel. Het uiterlijk verschilt daardoor op ieder Android-toestel. Je kunt zelf lettertypes veranderen, apps aanpassen en widgets plaatsen op een Android-toestel. Zo kun je het naar eigen zinnen maken, maar het overzicht kan daardoor snel verloren gaan.

Opslagcapaciteit

iOS werkt met de App Store. Het is alleen mogelijk om via deze weg apps te downloaden. De richtlijnen om als ontwikkelaar een app aan de App Store toe te voegen, zijn dan ook streng. Het aanbod in apps is daardoor wat beperkter, maar bevat wel een hoge kwaliteit. Deze apps nemen dus meer opslag in gebruik. Let er daarom op dat de opslagcapaciteit van een iPhone niet uitbreidbaar is. Denk hier dus ook goed over na voordat jij jouw iPhone aanschaft.

De Play Store van Android biedt een ruimer aanbod aan in apps. De kwaliteit is echter minder hoog, aangezien Android minder hoge eisen stelt aan de apps. Op een Android-toestel is het ook mogelijk om apps buiten de Play Store te downloaden. Deze apps zijn niet door Google gecontroleerd op veiligheid en brengen dus een risico met zich mee zodra je deze downloadt. De opslagcapaciteit van Android is vaak uit te breiden met een SD-kaart.

Welk besturingssysteem werkt voor jou?

Welke keuze je uiteindelijk maakt is erg persoonlijk. Mocht je meer opties willen in het downloaden van apps en wil je de interface helemaal eigen maken? Dan is Android geschikt voor jou. Hecht je meer waarde aan privacy en gebruiksgemak? Overweeg dan een iPhone die draait op iOS. Misschien is een compacte iPhone 12 Mini interessant voor jou!