Wat zijn de fijnste voordelen van een telefoon met Android?

Heb je een nieuwe telefoon nodig, maar weet je niet goed of je een Android smartphone of Apple smartphone moet kiezen? Dan ben je niet de enige twijfelaar op deze aardbol, want veel mensen twijfelen over die beslissing. Beide besturingssystemen brengen namelijk voordelen en nadelen met zich mee. Toch willen wij je adviseren om voor een Android-telefoon te gaan en in dit artikel zullen we je daarvan overtuigen met valide argumenten.

Je hebt meer keuze uit toestellen

Het voordeel van Android is dat je de keuze uit veel meer toestellen hebt. Dit komt omdat meerdere merken telefoons met Android maken en dit geldt niet voor Apple. Bij een telefoon van Apple moet je in principe altijd veel meer betalen. Zelfs wanneer je voor een ouder exemplaar gaat. Het voordeel van goedkopere telefoonmerken is dat ze nog prima werken.

Goedkopere accessoires bij een telefoon met Android

Een ander voordeel van een toestel met Android is dat de accessoires veel goedkoper zijn. Heb je bijvoorbeeld nieuwe oordopjes nodig, omdat je huidige oordopjes kapot zijn gegaan? Dan kun je ze bij Android altijd voor een veel scherpere prijs aankopen. Bij Apple is dat niet het geval, want daar heb je specifieke oordopjes voor nodig. Deze zijn minstens 50% duurder. Ook de opladers van een Android-telefoon zijn veel goedkoper. Op de lange termijn ben je dus voordeliger uit met een telefoon van Android, want er gaat in principe altijd wel iets kapot in de periode dat je hem gebruikt.

Android is iets minder gebruiksvriendelijk

We moeten ook een beetje kritisch zijn: een Android is wel iets minder gebruiksvriendelijk dan een telefoon van Apple. Maar ook hier kunnen we weer kanttekeningen bij plaatsen. Een telefoon van Apple is weliswaar gebruiksvriendelijk, maar tegelijkertijd heb je om die reden ook weinig aanpassingsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld alleen apps uit de eigen app-store van Apple downloaden. Bij Android kun je ook buiten de reguliere store apps downloaden. Dan moet je natuurlijk wel de veiligheid van je telefoon in de gaten houden.

Al met al raden we mensen dus aan om een telefoon met Android aan te kopen. De meeste smartphones zijn tegenwoordig van prima kwaliteit en dit geldt ook voor goedkopere telefoonmerken met een systeem van Android.