Youfone-abonnementen Worden Duurder

Youfone heeft bekendgemaakt dat de prijzen van de abonnementen van de sim-only provider worden verhoogd. De prijsverhogingen variëren tussen de 50 cent en 3 euro per maand. De nieuwe prijzen gaan deze maand in.

De optie om onbeperkt bellen toe te voegen aan je abonnement kost nu 3 euro in plaats van 2 euro. De grootste prijsstijging zien we bij de bundel met 200 belminuten + 15GB data. Hiervoor betaal je nu 15 euro per maand, in plaats van 12 euro per maand. Hieronder staat het overzicht van alle prijswijzigingen.

200 min + 500MB: €5,00 (+ €0,50 p/m)

200 min + 2GB: €7,50 (+ €0,50 p/m)

200 min + 6GB: €10,00 (+ €1,50 p/m)

200 min + 10GB: €12,50 (+ €2,50 p/m)

200 min + 15GB: €15,00 (+ €3,00 p/m)

200 min + 20GB: €17,50 (+ €2,00 p/m)

via [droidapp]