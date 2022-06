Google Introduceert Beveiligingsupdate Van Juni 2022

Google heeft zojuist de nieuwste beveiligingspatch aangekondigd. De beveiligingsupdate van juni 2022 brengt in totaal 41 patches met zich mee. Met de update worden kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en de processoren van MediaTek, Qualcomm en UniSoc aangepakt.

Samsung rolde de beveiligingsupdate van juni 2022 eerder al uit naar enkele smartphones en tablets van de fabrikant, maar omdat Google de update nog niet officieel had aangekondigd wisten we niet precies welke patches de update bevatte. Nu Google de update officieel heeft aangekondigd en de Android Security Bulletin online heeft gezet weten we nu wel welke patches de update bevat. In totaal gaat het om 41 patches.

Google rolt de beveiligingspatch van juni 2022 nu samen met een aantal nieuwe functies uit naar de Pixel-smartphones van de fabrikant. Zo kun je met de functie Pocket Operator video’s opnemen en deze vervolgens mixen met muziek en andere videofragmenten. Pocket Operator is beschikbaar voor de Pixel 5 en nieuwer. Ook zijn er Pride Month-achtergronden toegevoegd, is het nu mogelijk om je vaccinatiekaart toe te voegen aan je homescreen, kun je gebruikmaken van nieuwe Real Tone filters in Google Foto’s en kun je live chat translations op de Pixel 6-serie nu in het Nederlands gebruiken. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw Pixel-smartphone klaarstaat.

via [droidapp]