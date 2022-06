Renders Van Xiaomi 12 Ultra Tonen Enorme Camera-eiland Met Leica-merknaam

Een bekende tech-lekker heeft een aantal renders gedeeld waarop de aankomende Xiaomi 12 Ultra te zien zou zijn. Wat vooral opvalt is de enorme camera-module, die ongeveer een derde van de achterkant in beslag neemt.

Xiaomi zal de Xiaomi 12 Ultra in juli officieel aankondigen, maar details over de smartphone zijn al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer heeft tech-lekker OnLeaks de onderstaande renders gedeeld. Volgens de bron beschikt de Xiaomi 12 Ultra onder andere over een 50MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 48MP telelens. Om de camera prestaties te verbeteren werkt Xiaomi samen met de camerafabrikant Leica.

De Xiaomi 12 Ultra is uitgerust met een 6,6-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een qhd+-resolutie, een 20:9-beeldverhouding en een 120Hz verversingssnelheid. De schermranden zijn gebogen en de 20MP selfie-camera zit in een ronde uitsparing. Intern vinden we een krachtige een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor. De behuizing is 9,5mm dik, of 13,1mm dik inclusief het camera-eiland.







Xiaomi heeft eerder bekendgemaakt dat het bedrijf in juli zijn eerste smartphone in samenwerking met Leica zal introduceren. De kans is dus erg groot dat we in juli de Xiaomi 12 Ultra te zien krijgen. Een adviesprijs of exacte releasedatum hebben we nog niet.

via [tweakers]